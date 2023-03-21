Правительство Дагестана и Роскачество подписали дорожную карту развития сотрудничества

21 марта Сергей Меликов обсудил основные направления сотрудничества между регионом и национальной системой качества с руководителем Роскачества Максимом Протасовым.

В беседе, Сергей Меликов отметил особую значимость подписанного Соглашения о взаимодействии, направленного на повышение качества и безопасности продукции, и выразил надежду на тесное сотрудничество бизнеса республики с Роскачеством.

«Мы проработали дорожную карту для дальнейшей реализации совместных планов. Она даёт возможность государственным и коммерческим предприятиям закреплять за своей продукцией стандарты Роскачества, что создаст для них преимущество, в том числе и на международном рынке», — прокомментировал Меликов.

Максим Протасов, в свою очередь, заявил, что Роскачество будет оказывать предприятиям Дагестана поддержку в диагностике бизнес-процессов.

На встрече была подписана дорожная карта по реализации заключённого ранее Соглашения.