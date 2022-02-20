Правительство Дагестана и «Деловая Россия» обговорили условия сотрудничества

Делегация Правительства Дагестана встретилась с представителями генсовета и профкомитетов «Деловой России». Президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов отметил, что расширение сотрудничества с Дагестаном имеет большой потенциал, ввиду перспективности региона.

Делегация Дагестана презентовала планы экономического развития региона и выделила основные барьеры к инвестиционному развитию.

Павел Титов рассказал о готовности провести бизнес-миссию в Дагестане с целью детального рассмотрения инвестпроектов.