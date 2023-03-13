Правительство Дагестана формирует проекты госпрограмм развития СМИ и «Цифровой Дагестан»

Сегодня, 13 марта, под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросам финансирования региональных государственных программ «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан» и «Цифровой Дагестан» на 2023 год.

Касаясь государственной программы «Развитие средств массовой информации в Республике Дагестан», Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что программа реализуется с 2021 года и направлена на обеспечение равного доступа населения к медиасфере, в том числе на национальных языках Дагестана.

Он сообщил, что на реализацию мероприятий программы на текущий год предусмотрено 467,6 млн рублей. В рамках госпрограммы осуществляется финансирование республиканских СМИ. В том числе обеспечивается развитие его кадрового потенциала.

В рамках совещания обсуждена потребность в дополнительном финансировании государственной программы.