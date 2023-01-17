Правительство Дагестана держит на особом контроле вопрос оказания поддержки семьям мобилизованных военнослужащих

Сегодня под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдурахмана Махмудова прошло заседание Межведомственной рабочей группы РД по координации вопросов оказания адресной помощи семьям военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в СВО.

На повестке стояли два вопроса: отчет о деятельности Межведомственной рабочей группы; создание и оказание содействия региональному штабу «Комитета семей воинов Отечества».

В ходе заседания было озвучено, что практически все семьи мобилизованных, которые обратились за помощью ее получили.

«В республике, как и во всей стране принято ряд мер, которые нацелены на то, чтобы семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев не оставались без нашего внимания. Сегодня мы обсудим отчет о деятельности Межведомственной рабочей группы и решим, что еще мы можем сделать, для того чтобы поддержать эти семьи», — сказал вице-премьер, открывая заседание.