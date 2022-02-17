Правительственная комиссия РД посетила общеобразовательные учреждения Цунтинского района

Правительственная комиссия под руководством врио вице-премьера РД Мурада Казиева посетила общеобразовательные учреждения в Цунтинском районе республики, в которых необходимо провести ремонтные работы. Основной целью поездки стало изучение ситуации в школе села Хибиятли, где 10 февраля случился пожар. В школе, которая была введена в эксплуатацию сорок лет назад, обучались около шестидесяти учащихся. По итогам инспекции, принято решение проработать вопрос о строительстве новой школы, руководству муниципалитета и сельского поселения поручено подготовить исходно-разрешительную документацию на участок земли, где будет построена новая школа. Для проработки вопроса строительства нового общеобразовательного учреждения в муниципалитет в ближайшее время прибудут специалисты Минстроя Дагестана. Кроме этих вопросов, Мурад Казиев уделил внимание организации горячего питания в школах, проверил как эта работа налажена в школах муниципалитета.

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