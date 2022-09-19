Правительственная делегация приняла участие в открытии ФАПов в Бабаюртовском районе

Заместитель Председателя Правительства Мурад Казиев и министр здравоохранения республики Татьяна Беляева приняли участие в торжественной церемонии открытия трех новых типовых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, построенные в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Медпункты открыли сразу в трёх сёлах района и уже принимают первых пациентов. ФАПы оснащены современным оборудованием и компьютерами.

По Программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в этом году уже возведено 28 ФАПов. За последние несколько лет в республике появилось более 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения проводится ремонт в 60 медицинских организациях и реконструкция в 5-ти медицинских учреждениях.