Правила для животноводов

Минсельхозом России утверждены требования к видам племенных хозяйств, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года. В частности, хозяйства должны обеспечить мечение племенных животных, вести учет их племенных и продуктивных качеств, формировать данные о результатах племенной работы для передачи в системы информационного обеспечения в области племенного животноводства.

Тему обсудили на совещании, посвященном различным вопросам ведения животноводства. Участие в нем приняли специалисты региональных ведомств: Минсельхозпрода, Россельхознадзора, Комитета по ветеринарии, информационного селекционного центра, начальники сельхозуправлений ряда районов и руководители животноводческих хозяйств. Вел мероприятие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов.

В число требований к племенным хозяйствам, кроме прочих, включены оценка качества потомства, продуктивности племенного скота, участие в выставках и аукционах племенных животных, обеспечение ветеринарного благополучия племенного хозяйства. Также в приложениях приказа указаны минимальные требования к селекционно-генетическим центрам, к племенным хозяйствам, к селекционно-гибридным центрам и к организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

С 1 сентября текущего года вступили в силу положения приказа Минсельхоза Российской Федерации от 28 апреля 2022 года №269 «Об утверждении Ветеринарных правил убоя животных и Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя (промысла) животных, предназначенных для переработки и (или) реализации».

Как отметили участники совещания, убой животных в целях дальнейшей реализации мяса должен проводиться в специально отведенных местах, соответствующих требованиям правил. Поступившие в такие места животные подвергаются предубойному ветеринарному осмотру, который проводится специалистом в области ветеринарии, являющимся уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

В ходе совещания также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению в 2023 году на территории Республики Дагестан 23-й Российской выставки племенных овец и коз.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/pravila-dlya-zhivotnovodov/