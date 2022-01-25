Политика

Практикуется и в Калининградской области

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Комментируя новые структурные изменения в Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, зампред Калининградского регионального отделения Ассоциации юристов России юрист, специалист в области государственного и административного права, правового регулирования предпринимательства и торговли Елаев Алексей Александрович извещает, что  в Калининградской области представитель губернатора в Калининградской областной Думе тоже входит в состав правительства и имеет собственный аппарат, иногда являясь даже вице-премьером. Так обеспечивается и уважительное отношение к областному парламенту при представлении законопроектов, и равный статус представителя среди других членов правительства. 

Как видим, это практикуется и в Калининградской области и вполне успешно. Калининградская область является одним из стабильно развивающихся регионов страны.

Тесное взаимодействие вновь созданного специального подразделения – Секретариата полномочного представителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан с Народным Собранием вызвано необходимостью комплексного взаимодействия для всех ветвей власти как в законотворческом процессе, так и налаживании постоянного контакта парламента с правительством и органами исполнительной власти. 

Эти структурные изменения Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым произведены исходя из сегодняшних реалий, которые необходимы в современном управлении регионом.  

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

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