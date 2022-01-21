Пожар легче предупредить, чем потушить

Источниками воспламенения являются не только открытые очаги огня, электронагревательные приборы, но и газовое оборудование.

Все вышеперечисленные элементы требуют к себе серьезного отношения, которое включает в себя ежегодную проверку специалистами исправности все функционирующей инфраструктуры.

Однако, обязательными для исполнения остаются и простейшие бытовые правила по эксплуатации, касательно всех источников энергии.

Здесь важно помнить, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! Это делает недопустимым халатное отношение к эксплуатации газового оборудования.

В Агульском районе наиболее широкое использование в быту получили газовые баллоны. В плане размещения, крайне желательно их распо­лагать вне зданий. Например, в пристройках, цокольных и подвальных этажах, которые должны быть выполнены из не­горючих материалов. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание доступа к ним детей и посторонних лиц, желательно и наличие жалюзи для проветривания. Это важно потому, что в помещениях, где эксплуатируются газовые приборы, должна быть постоянная вентиляция.

В целях недопущения возникновения чрезвычайных происшествий, по окончании пользования газом нужно закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами нужно закрыть до упора и вентили баллонов; В числе мер сохраняется необходимость регулярной проверки герметичности шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

Обычно утечка газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений. Кроме того утечку газа может спровоцировать заливание пламени водой, перелившейся через край посуды, поэтому содержите газовую плиту в чистоте;

Строго запрещаются, в том числе под угрозой возникновения юридической ответственности, любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов.

Абсолютно все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализиро­ванными организациями. Это тот неполный перечень мер, выполнение которых сделает ваш быт безопасным в сфере использования газа в домашних условиях.

Уважаемые граждане, будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость и невнимательность могут стать причиной неприят­ностей и возникновения чрезвычайных происшествий. Важно, что умелое обращение с газовыми приборами и знание правил эксплуатации поможет вам избежать несчастных случаев.