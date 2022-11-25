Пожар легче предупредить, чем потушить

Отопительный сезон уже стартовал. Первые признаки зимней непогоды — снег, холодный ветер и минусовые температуры обрушились на Агульский район. И на фоне этих признаков тепло в домах и социальных учреждениях приобретает особую значимость.

В школах муниципалитета, благодаря проведенным мероприятиям, установилась комфортная температура. Однако, вместе с тем свою актуальность приобретают и правила противопожарной безопасности. Не секрет, что возгорания домов и офисных зданий чаще всего происходят в зимний период из-за халатности растопки печей и гигантской нагрузки на электросети.

Периодически специалисты Пожарной части №35 села Тпиг Агульского района проводят в школах района мероприятия, направленные на актуализацию знаний школьников о противопожарной безопасности. Данные мероприятия направлены на то, что бы ребята смогли грамотно выстроить свои действия в случае чрезвычайных ситуаций.

В рамках профилактических мероприятий пожарные рассказали ребятам обо всех особенностях службы МЧС, а также ознакомили с основными правилами безопасности.

Кроме того, учащимся была на практике продемонстрирована последовательность работы с огнетушителем в критическую минуту. Учащиеся с интересом восприняли всю информацию, так как не понаслышке знают о губительных последствиях пожара, знают, что именно пожарная служба стоит на страже противопожарной безопасности, защищая людей и их имущество от последствий пожара.

По словам заместителя начальника ПЧ-35 Ибрагима Замировича Ибрагимова, в случае возникновения ЧС необходимо немедленно сообщить в единую службу спасения. Этот первоочередной шаг позволит сократить срок прибытия квалифицированной помощи на место возгорания. Следующим обязательным пунктом является организация эвакуационных мероприятий. В этой ситуации решающим является фактор времени: нельзя терять ни минуты. Нельзя допускать панических настроений.

В ходе встречи пожарные отметили, что самое главное – это отлаженный алгоритм действий, который актуален не только в социальных учреждениях, но и в частных домовладениях.

Важно сделать всё, чтобы не допустить возгорания, причиной которого могут стать неисправные электроприборы, несоблюдение их эксплуатационных характеристик, несоблюдение противопожарных инструкций при использовании печей угольного и дровяного отопления, неосторожное пользование огнем. Причиной возгорания могут стать и пиротехнические изделия, которые часто попадают в руки маленьких детей. Все эти моменты необходимо учитывать для недопущения инцидентов. Однако, если всё же беда случилась, не нужно впадать в панику и соблюсти порядок действий, которые могут спасти жизни и здоровье ваших близких, движимое и недвижимое имущество.

Алена Магомедова