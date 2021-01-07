Поздравление врио Главы Республики Дагестан Меликова С.А. с Рождеством Христовым

Сердечно поздравляю всех православных христиан Республики Дагестан с Рождеством Христовым! Являясь одним из главных христианских праздников, Рождество приносит верующим радость и надежду, пробуждает самые добрые чувства, наполняя сердца любовью к ближнему, верой в торжество добра над злом, в исполнение заветных желаний.

В нашем многонациональном регионе православие, наряду с другими традиционными религиями, исторически способствовало сохранению нравственных устоев общества, подпитывало его духовные силы, помогало выстоять перед лицом внешних угроз и внутренних смут.

Пусть эти светлые рождественские дни подарят православным христианам и всем дагестанцам душевное тепло и радостное настроение, воодушевят верующих на праведные дела. Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов в благих начинаниях.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан С. Меликов