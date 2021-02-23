Поздравление врио Главы РД Меликова С.А. с Днем защитника Отечества

Сердечно поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских частей, дислоцированных на территории Республики Дагестан, ветеранов армии, авиации и флота, всех дагестанцев с Днем защитника Отечества.

Для каждого из нас этот праздник наполнен глубоким смыслом. Он олицетворяет неразрывную связь поколений, глубочайшее уважение к людям ратного труда, ко всем, для кого патриотизм, готовность встать на защиту Родины – важнейшие личностные ориентиры.

Празднуемый в этом году 100-летний юбилей со дня образования Дагестанской АССР напоминает о многих славных страницах истории нашего края. Мы гордимся подвигами своих дедов и отцов, защитивших свободу и независимость Родины. В 1999 году сплоченность и патриотизм, поддержка нашего национального лидера В.В. Путина помогли сохранить Дагестан, отстоять целостность России.

Сегодня наша общая задача – своим ежедневным трудом продолжать традиции всех поколений защитников Отечества, сохранить и приумножить для потомков уважение к культуре, традициям, стремление к миру, единство, знания и опыт, которые послужат основой для дальнейшего развития Российской Федерации.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и неиссякаемой энергии!

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан С. Меликов