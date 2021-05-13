С чувством искренней радости поздравляю всех дагестанцев с праздником Ураза-Байрам!
Этот великий для миллионов мусульман день знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, являющегося символом духовной чистоты, доброты и милосердия. Для верующих Рамадан – еще одна возможность проявить высокие человеческие достоинства, выдержать испытание постом, очиститься от всего греховного.
В республике принято широко отмечать этот особый праздник, опираясь на многовековые религиозные корни и культурные традиции. Дагестанцы собираются вместе, обращаются к Всевышнему, накрывают праздничные столы, обмениваются подарками и благопожеланиями.
Уверен, что празднование Ураза-Байрам еще более сблизит всех нас, придаст силы для дальнейшего нравственного самосовершенствования и созидательной деятельности. Пусть светлые помыслы и устремления этих дней укоренятся в сердцах людей, станут верными и надежными спутниками на жизненном пути.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах!
Поздравление Сергея Меликова с праздником Ураза-байрам
С чувством искренней радости поздравляю всех дагестанцев с праздником Ураза-Байрам!