Поздравление Сергея Меликова с праздником Ураза-байрам

С чувством искренней радости поздравляю всех дагестанцев с праздником Ураза-Байрам!

Этот великий для миллионов мусульман день знаменует собой окончание священного месяца Рамадан, являющегося символом духовной чистоты, доброты и милосердия. Для верующих Рамадан – еще одна возможность проявить высокие человеческие достоинства, выдержать испытание постом, очиститься от всего греховного.

В республике принято широко отмечать этот особый праздник, опираясь на многовековые религиозные корни и культурные традиции. Дагестанцы собираются вместе, обращаются к Всевышнему, накрывают праздничные столы, обмениваются подарками и благопожеланиями.

Уверен, что празднование Ураза-Байрам еще более сблизит всех нас, придаст силы для дальнейшего нравственного самосовершенствования и созидательной деятельности. Пусть светлые помыслы и устремления этих дней укоренятся в сердцах людей, станут верными и надежными спутниками на жизненном пути.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах!

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