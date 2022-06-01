Поздравление Сергея Меликова с Днём защиты детей!

1 июня — День защиты детей! В праздник, который отмечается в первый день лета, Сергей Меликов обратился к нашим самым маленьким гражданам. Глава Республики Дагестан сказал: «Дорогие ребята, впереди у вас замечательная пора летних каникул . Желаю вам провести это время весело и с пользой! Мира вам, радости и добра!». Кроме того, Сергей Меликов обозначил день защиты как праздник «нашего будущего», подчеркнув, что главной целью является создание всех необходимых условий для счастливого детства, оказания помощи юным дагестанцам в том, чтобы найти себя, раскрыть свои таланты и вырасти достойными людьми.

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