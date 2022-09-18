Поздравление Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова с Днем работников леса

Уважаемые работники лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса. Этот праздник – дань уважения и благодарности тем, кто заботится о наших лесах.

В вашей сфере трудятся компетентные специалисты, профессионально выполняющие свой долг по сохранению, защите и приумножению лесных угодий республики. Природа Дагестана всегда славилась своей уникальностью, которую мы должны сохранить для будущих поколений. Хотелось бы выразить особую признательность ветеранам отрасли, а также честным и любящим свое дело работникам лесного хозяйства Дагестана, которые успешно справляются с возложенной на них важной миссией.

Убежден, что ваш опыт и высокая квалификация и в дальнейшем позволят решать любые стоящие перед вами задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной работе!

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан З. Аскендеров