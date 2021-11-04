Поздравление Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с Днем народного единства

«Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днем народного единства!

Обращая нас к важнейшим историческим урокам и утверждая значимость сохранения суверенитета и независимости Отечества, эта дата имеет особое нравственное значение – служит напоминанием о том, как многонациональный народ в годину суровых испытаний противопоставил безвластию и смуте своё единство, величайшее понимание гражданского и патриотического долга, чувства сплочённости и солидарности. Именно эти качества не раз помогали нашей стране защитить свою свободу и национальную независимость, добиваться поистине мировых триумфов. И сегодня консолидация общества ради достижения целей развития, «общероссийская идентичность, гражданское самосознание», – как отметил Президент Российской Федерации Путин В.В., – являются главным условием для движения вперёд, придаёт нам уверенность и силу на пути созидания.

Важную роль в сохранении целостности великой державы сыграл и Дагестан, который не раз доказывал верность историческому выбору – быть в составе Российской Федерации. Уверен, что мы сумеем сохранить это важнейшее достояние и, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа, приумножим достижения республики, создадим прочный фундамент для дальнейшего процветания края.

Способность объединиться, сообща противостоять самым суровым вызовам времени — всегда отличали граждан нашей Родины. И эта способность проявилась и в наши дни. Сегодня мы должны объединить усилия по защите здоровья людей, многое изменить в своей повседневной жизни — чтобы выйти из пандемии коронавирусной инфекции с наименьшими потерями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!» — говорится в обращении.