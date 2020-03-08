Поздравление главы Агульского района З.Г.Каидова с Международным женским Днем 8 Марта

Дорогие женщины Агульского района!

Сердечно поздравляю Вас с весенним праздником красоты и любви — Международным женским Днем 8 Марта!

8 Марта – это день дочерей, матерей, бабушек и просто родных любимых женщин. Всех тех, кто наполняет нашу жизнь улыбками, добротой, заботой и уютом. Именно с вами связаны самые важные жизненные ценности: тепло семейного очага, детский смех и нежность.

Это не случайно, что ваш праздник приходится на самое прекрасное время года. Весной пробуждается и расцветает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты.

Этот день — прекрасный повод поблагодарить вас за терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, за вашу улыбку, которая делает мир прекраснее и добрее. Вы вселяете в нас уверенность, вдохновляете на новые победы и достижения, но при этом и сами добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни.

Современная женщина — это не просто мать и хранительница очага. Зачастую это высококвалифицированный специалист, успешный предприниматель или общественный деятель. В экономике и политике, науке, искусстве и творчестве вы ежедневно доказываете, что чисто мужских профессий просто не существует. Все эти роли, представительницы прекрасного пола, удаются вам на пять с плюсом. И мы, мужчины, гордимся вашими достижениями!

Хочется, чтобы Ваши лица светились улыбками и счастьем не только 8 марта, а каждый из 365 дней в году!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и счастья, добра, процветания и весеннего настроения! Пусть Вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие! С праздником!

С уважением, глава МР «Агульский район» Каидов Закир Гусейнович