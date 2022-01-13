Поздравление главы Агульского района с Днем российской печати

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий: журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов, – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.

Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Желаю вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Администрации МО «Агульский район» З.Г. Каидов