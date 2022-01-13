Общество

Поздравление главы Агульского района с Днем российской печати

Оставить комментарий

Уважаемые сотрудники средств массовой информации! Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Этот праздник объединяет людей различных профессий: журналистов, редакторов, работников типографий, распространителей печатных изданий, общественных корреспондентов, – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.

Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Желаю вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Администрации МО «Агульский район» З.Г. Каидов

Также читают:

Путин наградил высокопоставленного военнослужащего...
Муниципалитеты смогут подать заявку на газификацию...
Представители муниципалитетов изучают основы госуд...
Девочка из Дербента стала третьей на чемпионате «B...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *