Посылки от земляков получат росгвардейцы из Дагестана

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации города и районы республики, предприниматели «Союз женщин Дагестана» и другие общественные организации Дагестана присоединились к региональной акции «Посылка от мамы» и поддержали сотрудников и военнослужащих Росгвардии, выполняющих служебный долг вне пунктов постоянной дислокации. Активисты собрали для росгвардейцев посылки с подарками и теплыми пожеланиями, чтобы поздравить с наступающим праздником. Посылки в скором времени придут к адресатам.

«Мы хотим выразить благодарность и передать частичку своего тепла землякам, чтобы они знали, что мы поддерживаем их, переживаем за них и уверены в том, что они с достоинством выполнят поставленную задачу», – отметил заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Арсен Махмудов.

Помощник начальника Управления Росгвардии по Республике Дагестан по взаимодействию со СМИ полковник полиции Константин Шиян поблагодарил всех участников акции за поддержку и заверил, что груз будет в целости и сохранности доставлен адресатам в ближайшее время.