Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год»

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить на 2020 год:

минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей. При этом минимальная величина пособия по безработице в мае — августе устанавливается в размере 4500 рублей;

максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего постановления.

1.1. Установить, что:

гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, пособие по безработице в апреле — августе 2020 г. устанавливается в размере 12130 рублей;

гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле — июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

абзац утратил силу с 7 июля 2020 г. — Постановление Правительства России от 4 июля 2020 г. N 988

индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке после 1 марта 2020 г. и признанным в установленном порядке безработными, пособие по безработице устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.;

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — сентябре 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю);

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и утратившим после 1 марта 2020 г. право на получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1426 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6492).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин