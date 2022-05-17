Пособие на первенца в Дагестане получают более 52 тыс. граждан

В соответствии с Федеральным законом с 2017 года дагестанцам осуществляются выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. В 2022 году данную выплату получили почти пятьдесят три тысячи граждан, а размер указанной выплаты составляет одиннадцать с половиной тысяч рублей.

В настоящее время трудовое ведомство республики продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», которое направлено на повышение уровня рождаемости в регионе путём осуществления ежемесячных выплат.