Общество

Пособие на первенца в Дагестане получают более 52 тыс. граждан

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В соответствии с Федеральным законом с 2017 года дагестанцам осуществляются выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. В 2022 году данную выплату получили почти пятьдесят три тысячи граждан, а размер указанной выплаты составляет одиннадцать с половиной тысяч рублей.

В настоящее время трудовое ведомство республики продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», которое направлено на повышение уровня рождаемости в регионе путём осуществления ежемесячных выплат.

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