Последствия ураганного ветра

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Агульском районе бушевал ураганный ветер, скорость порывов которого достигала 26- 30 метров в секунду. Ветер, который ещё полностью не успокоился, нанёс значительный урон частным домовладениям и электрическим сетям. Полностью снесена кровля домовладения жительницы села Тпиг Гаджиевой А.Ч. Поднятая в воздух порывом ураганного ветра кровля вместе со стропилами по пути снесла с опоры силовой трансформатор, лишив света целый микрорайон МугIуйихъ-хIур. По информации МКУ ЕДДС МР «Агульский район», ущерб нанесен большому количеству частных домовладений и особенно электросетям. На месте аварии уже побывал глава района Закир Каидов, который сделал необходимые распоряжения. Работники электрических сетей оперативно принялись устранять последствия аварии. Владельцы частных домовладений, не дожидаясь обещанного прогнозом снега, устраняют нанесённый кровле урон.

Абдулрашид Рамазанов