Последнее завещание супругов Саидовых из Рича

«Когда человек умирает, то его деяния останавливаются, за исключением трёх – кроме действующей милостыни – «садака аль-Джария», используемого знания и когда праведный ребёнок молится за него»​ (хадис передал имам Муслим).

Мы можем сегодня видеть, как многие люди, увязавшись в рутине многочисленных забот, складывая себе шаг за шагом желанный особняк материального благополучия, забывают о милостыне и о тех, кто в ней нуждается. Хотя сама жизнь частенько преподносит нам разные возможности помочь кому-нибудь или сотворить что-то полезное для общества тайно или явно, во многих из нас хватает мрака, чтобы в нужный момент отвернуться или сыграть образ нуждающегося самому. Всё же на этом холодном фоне так же нередко выделяются и положительные лица, чье участие в благих свершениях для окружающих не зиждется на просьбах и хвале со стороны. Они исходят из чистых намерений и оставляют светлую частичку себя даже после смерти. Обладатели такого образцового поведения уделяют важное внимание состоянию мостов, дорог, родников и других социально значимых объектов. И хотя чаще всего такие люди не афишируют свою благотворительную деятельность, она всё же рано или поздно всплывает, являясь примером истинного патриотизма. Таким образом поступила семья Саидовых — выходцев из села Рича, проживавших в городе Махачкале. Муж и жена — Саидов Амиргамза Саидович и Саидова Фатимат Рамазановна — будучи людьми весьма почтенного возраста, вот уже на протяжении последних 5-10 лет оказывали посильную материальную помощь в улучшении условий жизнедеятельности односельчан, хотя сами проживали на известно скромную пенсию​ за пределами села. Они не раз финансировали, конечно, совместно с некоторыми другими благодетелями, нужды духовно-просветительских учреждений села, вызванные неотложными ремонтными работами; поддерживали неоднократно строительство монумента «Участникам героической обороны​ Рича​ от татаро-монгольских завоевателей с 20 октября по 15 ноября 1239 года». Годом ранее Саидовы внесли довольно ощутимый вклад в сельский благотворительный фонд размером в 100 тысяч рублей, на которые был укреплен и огражден по краям защитными стенами один из мостов и поворот, которым продолжается подъем при въезде в верхнюю часть села.

Всякий житель или гость, хоть раз проезжавший на автомобиле по этой дороге в зимнюю пору, когда она закована утрамбованным копытами скотины и движением людей и транспорта снегом, знает, каково управлять или просто находиться в машине, которая после неудачи на заснеженном подъеме превращается в почти неуправляемые санки, уносимые каким-то удачным образом не в сторону обрыва, за исключением редких случаев. Огромный риск — так оно практически всегда и было, пока не появился этот парапет…

Супруги Саидовы знали, что такое труд, и цену каждой заработанной этим трудом монеты, всё же на благотворительные цели средств не жалели. Фатимат Рамазановна проработала много лет в совхозе дояркой, а Амиргамза Саидович так же был работником совхоза, отбывал на заработки в другие регионы, союзные республики, затем, после переселения в город Махачкалу, он стал портным — мастерил головные уборы. В их браке родился один единственный сын, однако у Амиргаизы было ещё пятеро детей от другого брака. Оба они прожили до глубокой старости и покинули этот мир скоро друг после друга. Амиргамза Саидов умер в возрасте 93 лет 5 февраля 2021 года, а его супруга Фатимат — в возрасте 90 лет спустя около двух месяцев — 1 числа месяца апреля.

Вот уже несколько недель на том самом участке дороги, о котором шла речь выше, возобновлена работа по укреплению обочины и возведению невысокой ограждающей от обрыва стены: вырыта траншея вдоль всего опасного участка, которая обложена нетесаным камнем и предполагается залить бетоном, – на эти мероприятия супруги Саидовы пожертвовали 250 тысяч рублей, и это было одним из их последних завещаний. Помимо всего прочего, они оставили после себя действующую милостыню, которая будет обогащать их благие деяния целую вечность.

Пусть оправдаются заветные надежды тех, кто тратит средства, силы и время во всеобщее благо и пусть этот пример приумножит число добродетелей среди нас.

Хасбулат Гамзатов