Посетить сказочный поезд Деда Мороза можно будет только при наличии QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста

5 декабря стартовал необычный проект – «Поезд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга в празднично оформленном составе совершает путешествие по городам России, поздравляет детей, дарит им новогоднее настроение и подарки. Маршрут поезда Деда Мороза и его сказочной команды пролегает через 36 городов из 31 субъект Российской Федерации. На Юге России поезд сделает продолжительные остановки на 11 станциях СКЖД: — Махачкала (23 декабря, 8:40-16:30); — Гудермес (24 декабря, 8:10-17:00); — Назрань (26 декабря, 8:20-12:00); — Владикавказ (26 декабря); — Нальчик (27 декабря, 8:10-12:00); — Минеральные Воды (28 декабря 9:40-18:00); — Ставрополь (29 декабря, 9:10-16:00); — Тихорецкая (30 декабря, 9:10-14:30); — Имеретинский курорт (31 декабря, 8:50-15:30); — Роза Хутор (31 декабря, 21:00-2:20); — Ростов-на-Дону (2 января, 9:20-16:00). Обращаем особое внимание на то, что при входе на вокзал для участия в праздничном мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия, а также документ, удостоверяющий личность. Почти в каждом городе, где сделает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие. Дети и их родители смогут посетить вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни, вагон-лавку с сувенирами и сладостями, откуда можно также отправить письмо Деду Морозу. Вход в эти три вагона – бесплатный. За отдельную плату гости праздника смогут посетить приемную Деда Мороза (в соответствии с указанным на билете временем посещения). При этом обязательно надо предъявить билет в распечатанном виде или на электронном носителе, чек об оплате билета, а также свидетельство о рождении ребенка (оригинал или копия, заверенная нотариально). Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно – в сопровождении взрослого по специальному билету.

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