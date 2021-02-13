Портал Госуслуг модернизируется к весне текущего года

В марте пользователи смогут протестировать обновлённый вариант портала Г осуслуг: теперь здесь будет доступен голосовой помощник и список услуг расширится сначала на 20, после они будут ещё дополняться востребованными среди населения услугами. Также сообщается, что новый портал будет соответствовать требованиям кибербезопасности и сможет обрабатывать неограниченное количество запросов.

Дмитрий Чернышенко отмечает, что пользователям переход на новую платформу не создаст сложностей: их учётные записи останутся действующими.

Следует отметить, что на сегодняшний день порталом Госуслуг пользуется больше 75 миллионов граждан.