Поправки «Единой России» по реализации соцположений на основе Послания Президента вступают в силу

Больше 2 миллионов семей России получат выплаты в соответствии с теми поправками, что были предложены партией «Единая Россия» на основе Послания Президента страны.

Одной из новых выплат, на которую могут рассчитывать семь с детьми, — 100% оплата от размера зарплаты родителям, которые вынуждены находиться в больничном по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет. Данная выплата станет доступна с 1 сентября текущего года.

Также изменения коснулись социальных выплат беременным, вставшим на учёт на ранних сроках и находящимся в сложной жизненной ситуации — им с 1 июля будут выплачивать льготы в размере около 6350 рублей.

Ещё одной важной поправкой называют выплаты детям в возрасте от 8 до 16 лет, воспитывающимся единственным родителем.