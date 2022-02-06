Здравоохранение

Попова заявила о замедлении темпов распространения «омикрона»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» замедлились в России и ряде стран Европы. 

«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств», — приводит ТАСС слова Поповой. 

По словам главы Роспотребнадзора, в целом по России чуть более 50% случаев заболеваний приходится на омикрон-вариант. 

Ранее Попова заявила, что карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом, теряет смысл.

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