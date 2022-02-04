Попова объяснила отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19

Ограничения для граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом, из-за особенностей штамма «омикрон» теряют смысл. По этой причине решается вопрос об отмене карантина, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия — 1».

По ее словам, в случае появления другого штамма коронавируса будет другая эпидемиологическая тактика, поскольку она связана со свойствами возбудителя.

«Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <…>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», – сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в России около 17-20% переносят COVID-19 бессимптомно. При этом в Москве количество таких пациентов составляет около 40%.

Также Попова рассказала, что чаще всего заражению «омикроном» подвергаются граждане в возрасте от 20 до 30 лет. По ее мнению, это происходит по причине того, что эта категория людей имеет большое количество контактов. В эпидпроцесс также вовлекаются подростки и люди старше 60 лет, добавила главный государственный санитарный врач страны.

В ходе эфира Попова отметила, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположные, поэтому важно тестировать человека с симптомами вируса. При COVID-19 есть риск образования тромбов, а при гриппе может быть чрезмерное кровотечение, добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство не планирует дополнительных ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией. Речи о новом локдауне также нет.

Источник: АиФ