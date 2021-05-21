Поменяют ли дагестанцы “Приору” на “Теслу”?

В России проходит трехдневный марафон «Новое Знание» сразу на нескольких площадках страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В ходе второго дня марафона перед российской аудиторией выступил по видеосвязи Илон Маск. Американский предприниматель является основателем, исполнительным директором и главным инженером компании SpaceX, а также основным инвестором и генеральным директором компании по производству электромобилей Tesla Motors.

В своем выступлении Илон Маск рассказал, что в ближайшие десятилетия человечество откажется от неэкологичного топлива, начнет колонизацию Луны и Марса и совершит новые открытия в сфере исследования ДНК.

Илон Маск анонсировал, что в скором времени в России, Казахстане и других странах СНГ появится Tesla. Более того, компания рассматривает Россию для размещения здесь своих заводов.

Появится ли Tesla в Дагестане и насколько она будет востребована в регионе? По данным экспертов, при выборе автомобиля большим спросом у дагестанцев пользуются марки отечественного производства. Так, по статистике самыми популярными в регионе являются автомобили «LADA Priora» и «LADA Vesta». Среди иностранных автомобилей лидирующие позиции занимают «Toyota Camry» и «Toyota Land Cruiser 200».

Напомним, что в программе марафона «Новое Знание» запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Кликай на ссылку и следи за прямой трансляций марафона.

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Источник: Махачкалинские Известия