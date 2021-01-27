Пользу вакцинации обсудили в рамках круглого стола в Махачкале

Для защиты населения от COVID-19 существует всего два метода. Это либо постинфекционный иммунитет, либо поствакциональный. Об этом сообщила начальник управления организации оказания медицинской помощи Минздрава РД Муслимат Гасанова в рамках круглого стола, который состоялся в Доме Дружбы города Махачкалы 27 января. По словам специалиста Минздрава РД, количество инфицированных коронавирусом в республике превысило две тысячи человек. Для вакцинации населения в регион поставлено более восьми тысяч доз вакцины, до конца февраля это количество планируется увеличить более чем на 90 тысяч единиц. В мероприятии в числе других участников мероприятия присутствовал врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. По словам министра, вакцинация населения позволяет снизить летальный исход от болезни, сохранить здоровье граждан и вернуться к нормальной жизни. В рамках мероприятия было решено усилить работу по разъяснению пользы вакцинации.

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