Полвека на страже здоровья агульцев

Врач-терапевт Агульской ЦРБ Рамазанова Гуричай Джабаловна лечит людей в родном медучреждении почти полвека. Она начала работать в Центральной больнице Агульского района старшим терапевтом еще в 1973 году и за этот период заслужила уважение как пациентов, так и коллег.​

Она родилась в 1945 году в селе Тпиг. Ее отец работал в колхозе, а мать воспитывала детей.​ В сложные предвоенные и военные годы растить детей было совсем непросто. Дети умирали от инфекций и болезней. Пережив несколько трагедий, в их семье выжили лишь двое: маленькая Гуричай и ее брат.

Отца она не помнит, он погиб на фронте в 1945 году, совсем немного не дожив до Победы. В память о нем у потомков нет даже фотографии, что очень огорчает детей бравого солдата. Однако память и гордость за отца-ветерана Гуричай Джабаловна и ее близкие сохранили в сердце.​ ​

В 1964 году Гуричай Рамазанова окончила школу в селе Тпиг, после чего в течение года работала в статисткой Агульского РК КПСС.

Для получения профессионального образования она поступила в Дагестанский медицинский институт в 1966 году. После окончания вуза в 1973 году прошла годичную интернатуру по терапии в городе Махачкала, в последующем усовершенствовав ее в 1999 году. Дополнительно, с 1975 по 1978​ г. прошла специальные курсы в ДМИ по тематике «Вопросы терапии» и «фтизиатрии». В 2001 году ей аттестационной комиссией была присвоена квалификационная категория.

Полученные знания она применяла для лечения людей, которые неизменно обращались к специалисту.​ Гуричай Джабаловна признается, что медицина ее привлекала еще в детстве. «Стремление к врачеванию я испытывала всегда. Будучи ребенком, я всегда представляла, как будут работать врачом и помогать людям. Для меня это особенная профессия, потому что врач – это средоточие и медицины, и психологии, а также умения быстро принять верное решение, на которое иногда остаются только минуты. Данная профессия должна идти из сердца, потому что стать хорошим врачом – это крайне ответственная задача, на достижение которой необходимо время», — утверждает Гуричай Джабаловна.

Вместе с тем она отмечает, что невозможно получить диплом и довольствоваться своими знаниями, потому что врач должен всегда работать над собой, ежедневно пополнять свои знания и совершенствовать профессиональные​ навыки.

В профессиональном становлении, по мнению Рамазановой Гуричай Джабаловны, большую роль играет диалог поколений и преемственность мастерства врачевания. Тот факт, что начинающие специалисты получают возможность работать вместе с профессионалами своего дела, позволяет обеспечить их становление в практической плоскости.​

В рамках беседы специалист высказала свое мнение относительно пандемии коронавируса и необходимости иммунизации. Она переболела COVID-19 в 2020 году. Несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме, Гуричай Джабаловна отмечает, что обязательно​ будет вакцинироваться, потому как это единственный существующий метод эффективного противодействия данному вирусу. Она отмечает, что вакцинация еще в двадцатом веке позволила человечеству нивелировать угрозу опасных инфекций и вирусов, от которых пострадали тысячи людей. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении коронавируса, в борьбе с которым обязательно необходима антиковидная прививка. Это, по мнению Гуричай Рамазановой, позволит остановить распространение вируса.​

Также обязательным для населения остается соблюдение санитарно-гигиенических предписаний, которые позволят защитить себя от коронавируса и других инфекций, особенно актуальных в летний период.

Все эти и другие рекомендации, как заявляет опытный специалист, позволят гражданам улучшить​ собственное здоровье.

Алена Магомедова