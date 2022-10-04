Получивший повестку житель Новолакского района явился в военкомат и получил законную отсрочку

Жители Новолакского района, получившие повестки с военкомата, прибывают на призывные пункты. Здесь проводится тщательный отбор, учитывают возрастную категорию, наличие ВУС, состояние здоровья и др.

Так, недавно в призывной пункт явился житель с. Новочуртах Новолакского района Шайхолисламов Магомед. По месту жительства ему была вручена повестка.

Проверив документы парня, в военкомате разъяснили, что он имеет право на отсрочку, так как ему уже исполнилось 36 лет.

Исходя из указа Президента РФ, под частичную мобилизацию попадают рядовые и сержанты до 35 лет.

В своем обращение Магомед призывает ребят не бегать, не прятаться, а по получении повестки сразу прибыть в военкомат и разобраться на какие льготы можно рассчитывать при частичной мобилизации.

«Здесь нет такого, чтоб по беспределу забирали всех подряд. Просто явитесь, покажите нужные документы и все будет в порядке. Ин ша Аллах», — сказал он.