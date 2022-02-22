Политолог назвал объективными результаты опроса ВЦИОМ по вопросу беженцев

Марат Баширов призвал партии следовать примеру «Единой России» по поддержке Донбасса.

Политолог Марат Баширов призвал все партии принять участие в помощи беженцам. Он подчеркнул, что на данный момент заметна роль только «Единой России» и волонтеров.

«Пока активно включились только «Единая Россия» и волонтеры. Хотелось бы, чтобы и другие партии принимали участие», — сказал он. Баширов также прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому 78 процентов россиян поддерживают решение о приеме беженцев с Донбасса в связи с участившимися провокациями на территории республик. А 75 процентов опрошенных также выступили за решение президента России Владимира Путина о единовременной выплате беженцам по 10 тысяч рублей.

«Цифры ВЦИОМ для меня абсолютно объективно: общее настроение ясно из наших разговоров даже с друзьями. 78 процентов — это огромная цифра. Мы видим, что в Донбассе происходит гуманитарная катастрофа. Когда у вас за несколько дней выезжают более 60 тысяч человек, то это, конечно, очень серьезный поток. Все же видят, что идут массовые обстрелы. Попадают по улицам, по детским садам, по жилым домам. Гибнут люди на остановках. Поэтому общее настроение россиян абсолютно единое. Очень важно, когда тот же Запад оценивает: мы слышали от канцлера Германии Олафа Шольца, что якобы нет геноцида. Это ужасающее мнение от лидера страны. И люди рангом пониже в некоторых государствах думают, что так и надо — бомбить», — сказал он.

Марат Баширов подчеркнул, что жителям Донбасса некуда бежать, кроме России.

«Я думаю, что те люди, которые живут в Донбассе, понимают, что только в России есть гуманитарный канал и только в Россию можно уехать. Очень приятно, что многие регионы самостоятельно принимают решения об открытии мест размещения. Потому что Ростовская область эти 60 с лишним тысяч у себя разместить не сможет. Это огромная цифра, которая касается и пенсионеров, которые заслуживают особого внимания».

Источник: https://lenta.ru/news/2022/02/21/politilog/