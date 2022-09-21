Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал обращение Президента России

Задачи по защите Донбасса от активных попыток киевского режима вернуть русский регион под жёсткую пронацистскую политическую культуру, выполнены лишь частично. С начала операции удалось полностью освободить Луганскую народную республику, однако ограниченных сил и средств, предусмотренных для ведения СВО, явно недостаточно.

Необходимо учитывать, что на стороне киевского режима работает махина Западной оборонки, СМИ, дипломатических и политических кругов, агенты влияния и оппозиция внутри в России. В этих условиях российская власть переходит ко второму этапу защиты Донбасса – объявляет о частичной мобилизации. Все это делается, чтобы ускорить завершение операции и выполнить поставленные задачи. Сделать это без нагрузки на бюджет, без рисков, которые могут подстерегать при затяжной военной операции.

Надо сказать, что Украина еще задолго до спецоперации в своей военной доктрине зафиксировала ведение военных действий с Россией, были приняты специальные методички, где с 2019 года Украина уже была в состоянии войны с нашей страной. Нападение на Россию избежать бы не удалось.

Надеемся, что не понадобится всеобщая мобилизации, а мы сможем выполнить задачи на начальном этапе частичной мобилизации. Это также позволит нам произвести ротацию тех военнослужащих, которые давно служат и выполняют задачи по защите Донбасса», — отметил Ханжан Курбанов.