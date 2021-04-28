Политолог Эдуард Уразаев считает наибооее ценными в прямом эфире критические оценки активных граждан

Эдуард Уразаев прокомментировал прямой эфир Сергея Меликова с народом и назвал этот способ ещё одним каналом обратной связи руководства с населением.

По мнению Уразаева, Сергей Меликов за полгода деятельности в качестве руководителя наработал навык квалифицированных управленческих поручений.

Однако наиболее ценным он считает то, что прямой эфир — это не только оперативное информирование руководителя, но и возможность услышать критическое мнение по тем или иным процессам и решениям от экспертов, активных граждан, блогеров.