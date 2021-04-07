Политолог Эдуард Уразаев назвал правление Меликова «реформаторским»

Политолог Эдуард Уразаев отмечает, что команда управленцев во главе с Меликовым выбрала новый для республики способ решения проблем. Злободневные вопросы вынесены на федеральный уровень. Совет Федерации вынес постановление, согласно которому Дагестан получит помощь из федерального центра для решения экологических, социально-экономических проблем. Планируется создать условия для сельских жителей, чтобы остановить отток в города, повысить зарплату бюджетникам, переселить людей из оползневых районов и сделать регион привлекательным для инвесторов.

Будут реконструировать Канал октябрьской революции, построят больницу в Избербаше и составят мастер-план Дербента.

Минсельхоз страны профинансирует расходы на развитие виноградарства и виноделия, и связанные с проведением почвенного, агроэкологического и геоботанического исследования земель Кизлярских пастбищ.

Дагестанское общество понимает, что проблемы республики на такой высокий уровень еще не поднимались.