Общество, Политика

Политолог Эдуард Уразаев: “Глава Дагестана точечными заменами в правительстве продемонстрировал взвешанный подход”

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“Как и было обещано Главой Дагестана Сергеем Меликовым, решения о замене или утверждении заместителей Председателя Правительства РД и министров принималось при подведении итогов работы каждого за 2021 год. 
В итоге в составе Правительства РД большинство сохранили свои позиции, а ещё часть повысилось в статусе. Замена произошла премьер-министра, одного вице-премьера и четырёх министров. 

Это свидетельствует о точечном и в целом взвешенном подходе в кадровой политике Сергея Меликова. Проблема была в том, что если исходить только из формальных показателей социально-экономического развития отраслей и сфер, а также исполнения бюджета, то в отставку надо было бы отправить половину членов Правительства РД. 
Однако надо учесть, что перед многими министрами стоял такой клубок проблем, который в сложившихся условиях невозможно преодолеть за один год работы. Поэтому решающими критериями стали профессионализм, оперативность, добросовестность и работоспособность в условиях высокой трудовой нагрузки. 
Были опасения и слухи, что будет существенная перетряска правительства, которая имела бы скорее негативные последствия. Однако замены коснулись лишь тех, кто не удовлетворяет этим критериям или допустил серьёзные промахи и ошибки. 
Большинство же членов правительства Дагестана старалось оправдать доверие и работать честно и добросовестно. Некоторым не хватало опыта и знаний, но они занимались самообразованием и активно приобретали необходимые навыки. 
Важно также, что к минимуму свелись коррупционные проявления на уровне правительства, что принесло, правда, издержки в затягивании сроков реализации ряда мероприятий национальных проектов. 
Но лучше так, чем получить в результате воровство и некачественно построенные здания. 
Теперь же, как заявил в комментарии Сергей Меликов, члены правительства подбирались под решение определенных Стратегией и другими программными документами задач и достижения результатов, тогда как в прошлом некоторые должности создавались под определенных лиц. 
Кроме того, сохранение в целом состава управленцев в правительстве позволяет рассчитывать на более эффективную командную работу всей системы органов исполнительной власти”, — сказал политолог. 

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