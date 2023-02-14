Политическая слепота коммерсантов от спорта

На фоне эскалации Запад-Россия, массовых поставок боевой техники и современных боеприпасов Киеву усиливается давление на нашу страну и при помощи иных, косвенных инструментов. Помимо экономического давления огромное значение сейчас имеет подрыв морального духа нашего народа и усугубление раскола в российском обществе.

Именно для этой цели буквально на днях взбудоражил общественное мнение глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он решился опровергнуть свой же незаконный запрет на участие российских атлетов на предстоящей в 2024 г. Олимпиаде в Париже, допустив их присутствие на этом турнире в уже привычном для многих статусе — в облике второсортных скитальцев: без единой команды, флага, герба, гимна и иной государственной атрибутики. Еще 28 февраля 2022 г. МОК метал стрелы и молнии по поводу начала Спецоперации России на бывшей Украине и ущемлял за это российских спортсменов, а теперь устами своего президента готов сменить гнев на милость.

Томас Бах, бывший рапирист, по распоряжению западногерманских властей пропустивший Олимпиаду-80 в Москве и упустивший из-за этого возможность во второй раз подняться на золотой пьедестал, пытается предстать в образе истинного последователя Пьера де Кубертена. Сорок два года назад у мастера клинка из ФРГ не хватило мужества высказать свое мнение по поводу соответствия организованного Вашингтоном бойкота основным принципам международного олимпизма. Сегодня, в качестве бессменного и безальтернативного главы МОК, он с готовностью превратил олимпийское движение в площадку пропаганды модных веяний глобализма — таких как содомия и покаяние перед «черным расизмом».

В разгар скандальной анидопинговой провокации Бах сыграл роль «доброго шерифа» по отношению к российской олимпийской сборной, как полагают, обеспечив ее присутствие на соревнованиях в Рио-де-Жанейро, Пхенчане и в Пекине. По сей день спортивные функционеры и близкая ему тусовка выражают признание главе МОК за то, что он разрешил избранным окунуться в атмосферу всемирных праздников, не будучи при этом обремененными символами государственного суверенитета России.

И сегодня эта корпорация готова откликнуться на инициативу «добряка» Баха. Уже началось прощупывание общественного мнения на предмет одобрения отправки подготовленных за счет государственных /народных средств олимпийцев в Париж в качестве вольных скитальцев — то есть официально никого не представляющих «спортсменов из России».

Например, площадкой для дискуссии стал выпуск телепередачи «Фетисов», размещенной в эфире телеканалом «Звезда» 5 февраля 2023 г. Мнения в ее ходе разделились — ветераны олимпийского движения призывают не допустить очередного унижения своего Отечества в Париже; присутствовавшие действующие спортсмены напирали на то, что особенной разницы между выступлением под национальным знаменем или без оного они не видят. Главный мотив современных толстовцев — пропуск состязаний с участием лидеров мировых федераций подорвет потенциал отечественного спорта и на порядок понизит квалификацию его представителей.

Возможности пополнить свое материальное положение за счет установленных государством выплат за одержанные победы в качестве довода в пользу поездки в нейтрально-капитулянтском статусе во Францию публично никем не озвучиваются, и вопросы по этому поводу глашатаям очередного международного позора еще никем не заданы.

Аргументация поборников очередного похода на подготовленную Западом олимпийскую Голгофу не выдерживает даже поверхностной критики. Эти люди будто бы спустились с Луны на Землю и пытаются убедить живущих в условиях вооруженного конфликта соотечественников в том, что вокруг них якобы продолжается мирное время. То, что кто-то из олимпийцев не увидит Елисейских полей и тем самым понизит свою профессиональную квалификацию, совершенно не интересует родственников и близких тех настоящих мужчин, что сегодня заняли свои места в боевых порядках Русской армии. Не получится разжалобить и тех сограждан, кого постоянно терроризируют украинские войска и спецслужбы в новых регионах России и на приграничных территориях.

Адепты похода в парижскую Каноссу, должно быть, не имеют или не желают иметь представления о том, что все их подвиги стали неинтересны 70-80 процентам былых поклонников с тех самых пор, когда мастера стали выходить на олимпийские ристалища под белым флагом. Подавляющее большинство аудитории в тонкостях конкретных видов спорта не разбирается и следило за ходом всемирных состязаний преимущественно из потребности в общенациональном триумфе.

Да и соображения узко спортивного порядка, озвученные для оправдания будущего парижского вояжа, выглядят весьма натянутыми и лишенными элементарной логики.

Во-первых, в обстановке моральной травли и предвзятого судейства, что обязательно будет ожидать российских олимпийцев на Олимпиаде-2024, никакого развития спортивных навыков и умений наблюдать мы не будем.

Во-вторых, для отстранения или дискриминации сборной Российской Федерации отсутствуют собственно спортивные основания. Сейчас нет ничего подобного «делу Родченкова», и обвинения по поводу реальных или выдуманных антидопинговых нарушений в адрес российских атлетов уже много лет как не выдвигаются.

В связи с этим возникает закономерный вопрос к сторонникам «нейтральных» выступлений в Париже — согласны ли они как граждане РФ с целями СВО и с конституционным порядком страны, который сложился после сентября 2022 года? Ведь дискриминационные меры к России сегодня применяются именно за ее внешнеполитические действия, а не за просчеты в работе ее олимпийской организации.

В-третьих, международное спортивное сообщество уже давно, со времен окончания «холодной войны», перестало сохранять даже видимость дистанции от политики, как и от глобальной экономики тоже.

Олимпийские состязания в наши дни — это не спортивный форум граждан разных государств, который некогда созывался в целях укрепления духа цивилизованной борьбы и торжества высоких идеалов. В ХХI веке это успешное экономическое предприятие и массовое шоу планетарного масштаба. Для этого на Олимпиады допускаются атлеты-профессионалы, гонорары которых сопоставимы с доходом от эффективного коммерческого проекта. Да и сам Международный олимпийский комитет содержится в основном за счет взносов транснациональных корпораций и рекламной поддержки со стороны медийной империи Эн-Би-Си.

В-четвертых, МОК присвоил себе функции участника мировой политики. Он берет на себя смелость карать за действия, не имеющие отношения к нарушениям международного спортивного законодательства и олимпийской этики. Причем санкции за военные предприятия накладываются олимпийской бюрократией исключительно на Российскую Федерацию, тогда как в отношении вторжений США и НАТО в Югославию, Афганистан, Ирак и Ливию Томах Бах и Ко как будто воды в рот набрали.

Это раньше взаимные бойкоты олимпиад объявляли государственные институты, как в случае противостояния СССР и США в 1980-е гг. Теперь же МОК формально по своей инициативе пытается вершить судьбу целой сферы международных отношений. Но национальным правительствам бойкотировать проведения Олимпиад теперь запрещено под страхом восьмилетнего отказа от участия в будущих мировых соревнованиях. В этом же ряду — открытая пропаганда «новых общечеловеческих ценностей» на площадках олимпийских состязаний.

Когда российские атлеты спустя 4-8-12 лет снова окажутся в рядах своих собратьев по олимпийскому сообществу, они явно останутся белыми воронами на фоне многочисленных трансгендеров, небинарных личностей, некогда угнетаемых народностей и Бог знает кого еще. В пользу указанных категорий, вероятно, еще и будут устанавливаться соответствующие квоты в национальных командах и внедряться льготные условия для оценки показанных результатов по примеру Голливуда, где теперь официально требуется наличие разного рода меньшинств в числе героев выпускаемых кинолент.

Очевидно, что зависимый от мировых гегемонов Международный олимпийский комитет пытается разыграть с российской стороной нехитрую комбинацию. МОК отказывается от своего же неправомерного запрета на участие России в парижской Олимпиаде-2024, озвученного сразу после начала СВО. Но условием для поездки во Францию становится признание себя в качестве париев, низшей касты международного спорта, да и мирового сообщества в целом.

Когда несколько лет назад в разгаре были дискуссии по вопросу о поездке на олимпийские турниры вне состава сборной и без государственной символики, озвучивались призывы к компромиссу с международными партнерами. Сегодня вполне очевидно, что согласие с ущемлением прав российских спортсменов в точности копирует позицию по пресловутым Минским договоренностям — и тогда, и сейчас итогом оказались обман и новые унижения.

https://asd.news/articles/v-mire/repetitsiya-olimpiyskogo-pozora/

Замысел идейных врагов нашей страны вполне понятен для здравомыслящих граждан России — теперь дело за решениями самих атлетов и их руководителей.