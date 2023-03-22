«Поезд Победы» посетит некоторые дагестанские города

21 марта вице-премьер Муслим Телякавов провёл совещание по вопросу реализации масштабного историко-просветительского проекта «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны, размещённая в движущемся поезде. 23 марта поезд прибудет в Махачкалу, также планируется посещение Дербента и Кизляра.

В 2022 году республика заняла первое место по посещаемости. «За три дня передвижную выставку посетили более 7000 человек», — сказал Камил Саидов. По словам министра по делам молодёжи Дагестана проект реализуется уже четвёртый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения » Волонтёры Победы».