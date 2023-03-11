«Поехали!» в Дагестан

Тревел-шоу «Поехали!» познакомит зрителей Первого канала с Дагестаном.

Ведущие-путешественники посетили городской рынок в Махачкале, известный своими орехами и специями. Этот рынок любят как местные жители, так и туристы. Мария Осадник и Евгений Покровский устроили соревнование — на 40 минут подменяли продавцов специй в двух соседних магазинах, кто больше продаст.

В знаменитом Сулакском ущелье ребята прошли по 70-метровому подвесному мосту, протянувшемуся через самую узкую часть ущелья.

В поселке Дубки ведущие обнаружили самую красивую точку для селфи на фоне Сулакского каньона. Затем они пронеслись по знаменитому Гимринскому тоннелю – самому длинному в России. Посетили Гунибскую ГЭС, древнее село Чох с улочками, старинной архитектурой и кучей кошек. И, конечно же, Мария и Евгений попробовали чудо – лепешки из местной кукурузной муки с разнообразными начинками.

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» — 11 марта в 11:10 на Первом канале.

Источник