В целях предупреждения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Агульского района с 22 сентября по 05 октября 2022 года проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток 2022».

Наиважнейшая проблема сегодняшнего общества — это распространение наркотических веществ и соответственно деградация общества, особенно в среде несовершеннолетних, среди лиц не имеющих жизненного опыта, относящимся ко всему вокруг себя с доверительным интересом.

Решаясь попробовать всего одну таблетку, одну затяжку или один укол, несовершеннолетний утешает себя тем, что от одного раза ничего не будет и он не привыкнет. Испытав один раз дозу, организм требует еще и еще. И если первую дозу предложили всего лишь попробовать, денег не брали, то за последующие дозы надо расплачиваться. Вот тут-то он и переходит черту, отделяющую законопослушного гражданина до преступника. Сначала воруеюся деньги и ценные вещи в родительском доме, а потом подросток выходит на улицу, где отбирает сумки и телефоны у прохожих, чтобы расплатиться за очередную дозу. Однако УК РФ предусмотрено наказание статья 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ».

Также наркотики очень пагубно действуют на организм человека. Наркотики являются причиной различных заболеваний и возросшего за последнее время количества подростковых самоубийств. Находящиеся в состоянии наркотического опьянения молодые люди выпрыгивают из окон или прыгают с крыш домов. Причины самоубийств в подростковой среде могут быть следующие: компьютерная зависимость или любая другая зависимость, которая провоцирует спад настроения, насилие в семье, одиночество, депрессивное состояние, детские разговоры о том, что никому не нужны. Поэтому взрослым необходимо всегда обращать внимание на собственного ребенка, не жалеть на это время и сил. Ведь подростковый и детский суицид чаще всего провоцирует именно равнодушие родителей.

За совершенные несовершеннолетними противоправные поступки несут ответственность родители. Среди подростков бытует мнение о том, что несовершеннолетние не привлекаются к уголовной и административной ответственности. Это не так.

За совершение ряда преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность и наказание для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Перечень преступлений изложен в части 2 статьи 20 Уголовном Кодексе Российской Федерации. Наиболее распространено совершение следующих преступлений: похищение человека, изнасилование, насильственные действие сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах.

Одним из распространенных преступлений является заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Сами звонившие, как правило — подростки, воспринимают свои поступки как шалость, остроумную шутку. На самом деле, это деяние не что иное как «заведомо ложное сообщение об акте терроризма», за которое статьей 207 УК РФ предусмотрено наказание. Некоторые «телефонные террористы» уверены, что их не смогут «вычислить». Однако, как показывает практика, личность звонившего в большинство случаев устанавливают и привлекают к уголовной ответственности.

К ответственности также привлекаются лица вовлекающие несовершеннолетних, также несовершеннолетние, участвующие в незаконных массовых акциях, ведущие деструктивную в том числе экстремистскую деятельность.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общество. Особая миссия при этом должна отводиться в семье и в школе.

Ошибки юности могут испортить будущее. Судимость чревата ограничением прав человека в выборе работы, места учебы и других сферах жизни. Поэтому обращая к взрослой части населения, просим не быть равнодушными к проблемам общества, особенно, если это касается наших детей. Главная задача сотрудников полиции вовремя предотвратить надвигающуюся опасность и вместе с Вами добиться, чтобы наши дети могли принести пользу в будущем району, воспитав достойных граждан Российской Федерации.

За текущий период 2022 года в средних школах района сотрудниками ПДН, УУП и ОУ УР ОМВД России по Агульскому району совместно с отделом образования, КДН и ЗП и представителями духовенство района проведены школьные беседы профилактического характера, неоднократно проведены профилактические занятия на тему: «Профилактика распространения идей экстремизма и терроризма, о вреде употребления табака и алкоголя, о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ, ответственность несовершеннолетних за преступления и правонарушения». Проведены встречи с преподавательским составом средних школ района, а также с имамами мечетей, где были обсуждены вопросы о недопущении отрыва детей от школьного учебного процесса.

Контактные телефоны для обращения в ОВД. Тел. 88724322129.