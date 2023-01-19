Подписано Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между городами Луганск и Каспийск

Сегодня, 19 января, в здании администрации города Луганска состоялось официальное подписание Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между городами Луганск и Каспийск.

На церемонии подписания Соглашения присутствовали глава города Луганск Манолис Пилавов, председатель городского собрания депутатов г. Каспийска, заместитель главы города Казбек Демиров, представитель Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулах Исаев. Соглашение предусматривает более двадцати пунктов в различных сферах от гуманитарной помощи до сотрудничества в торговле, культуре и молодежной политике.

Представитель Правительства РД в Хабаровском крае Бейдулах Исаев, являющийся одним из инициаторов организации подписания Соглашения, отметил:

«Подписание Соглашения между городами двух субъектов, безусловно, очень важное событие. Именно в такие тяжёлые дни, как сегодня, когда разного рода деструктивные силы пытаются разобщить народы на религиозной и национальной почве, дабы развалить Россию, ключевую роль играют именно горизонтальные связи — тесное сотрудничество между муниципалитетами, общественными объединениями, молодежными организациями, научной и творческой интеллигенцией. Ничего не нужно придумывать, а всего лишь необходимо воплощать договоренности и действовать. Будем укреплять общероссийскую нацию, осуществлять обмен опытом — безболезненный переход в российское правовое поле, в том числе молодежными делегациями, которые будут дружить, познавать друг друга, создавать совместные проекты. Уверен, что подписание подобных Соглашений является неотъемлемой частью реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации».