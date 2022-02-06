Подключение газа

Догазификация

Осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети и по ним осуществляется транспортировка газа. Технологическое присоединение выполняется на основе договора, заключаемого по типовой форме (приложение № 8 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства от 13.09.2021 № 1547) на основании заявки (приложение № 7 к Правилам подключения).

Если Ваше домовладение включено в план-график догазификации, то сроки подключения будут указаны в пообъектном плане-графике догазификации, ознакомиться с которым можно на сайте администрации Вашего региона. В противном случае сроки подключения, установленные в соответствии с Правилами подключения, будут указаны в проекте договора о подключении.

Технологическое присоединение

Подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, чьи объекты капитального строительства не попадают под критерии догазификации, осуществляется до границ земельного участка на возмездной основе за счет заявителя. Плата за подключение подлежит государственному регулированию. Технологическое присоединение выполняется в рамках договора, заключаемого по типовой форме (приложение № 2 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденным Постановлением Правительства от 13.09.2021 № 1547) на основании заявки (приложение № 1 к Правилам подключения).

Подключение сети газораспределения к другой сети газораспределения (подключение сеть-сеть)

Подключения (технологическое присоединение) сети газораспределения к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения, принадлежащей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется на возмездной основе за счет заявителя. Технологическое присоединение выполняется в рамках договора, заключаемого по типовой форме (приложение № 6 к Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденным Постановлением Правительства от 13.09.2021 № 1547) на основании заявки (приложение № 5 к Правилам подключения).

По любым вопросам, касающимся процесса подключения (ТП) вы можете обращаться в газораспределительные организации (ГРО), которые работают на территории соответствующего региона РФ.

Процедура подачи заявки

Для участия в программе догазификации необходимо подать заявку Единому оператору газификации. Заявку можно подать через официальный портал единого оператора газификации, портал государственных услуг или МФЦ.

Исполнитель рассмотрит Вашу заявку на полноту предоставленных документов и сведений, а также на соответствие параметров подключаемого Вами объекта критериям догазификации

Результатом процесса рассмотрения заявки является направление заявителю проекта договора о подключении, неотъемлемой частью которого являются технические условия