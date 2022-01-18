Политика

Подключать дома к электросетям будут быстрее

Оставить комментарий

Правительство России изменило правила технологического присоединения к электросетям. Теперь подключение многоквартирных домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со строительством. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию. Застройщики при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок. Новые правила позволят снизить затраты на подключение. Застройщики получат возможность платить в рассрочку и снижать кредитную нагрузку. Ранее необходимо было вносить всю сумму заранее. Решение повысит надежность энергоснабжения и качество электроэнергии. Обслуживанием и эксплуатацией электросетевого хозяйства займутся специализированные территориальные сетевые организацииорганизации.

Также читают:

Путин рекомендовал руководителям субъектов чаще пр...
Волонтеры Минтруда Дагестана оказали больше 27 000...
Александр Матовников поздравил Владимира Васильева...
Конкуренция на выборах депутатов Госдумы VIII созы...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *