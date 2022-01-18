Подключать дома к электросетям будут быстрее

Правительство России изменило правила технологического присоединения к электросетям. Теперь подключение многоквартирных домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со строительством. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию. Застройщики при подаче заявки в сетевую организацию могут не предоставлять правоустанавливающие документы на земельный участок. Новые правила позволят снизить затраты на подключение. Застройщики получат возможность платить в рассрочку и снижать кредитную нагрузку. Ранее необходимо было вносить всю сумму заранее. Решение повысит надежность энергоснабжения и качество электроэнергии. Обслуживанием и эксплуатацией электросетевого хозяйства займутся специализированные территориальные сетевые организацииорганизации.

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