Подготовка перевода штаба Каспийской флотилии продолжается

26 марта руководство республики Дагестан обсудило с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым строительство объектов социальной инфраструктуры, строящихся для перевода штаба Каспийской флотилии в Каспийск, среди которых двадцать учреждений дошкольного образования, тридцать пять яслей и девять школ, а также жилые дома.

Тимур Иванов отметил, что министерство контролирует целевое расходование средств и требует это от подрядных организаций.

Владимир Васильев сказал о то, что руководство республики продолжит осуществление контроля за качеством строительства и его соответствием временным показателям. Также, по словам главы региона, особое внимание уделяется своевременному подводу коммуникаций к данным объектам.