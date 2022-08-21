Поддержка семей стала постоянной

Скоро наступит новый учебный год. Многие родители школьников уже начали закупать необходимое для учебы – школьные принадлежности, одежду, рюкзаки…

Эти расходы ощутимо бьют по семейному бюджету. Особенно это чувствовалось в прошлом и позапрошлом годах, когда из-за ограничений, связанных с коронавирусом, доходы многих россиян заметно просели. С учетом этого Правительство РФ по распоряжению Президента России Владимира Путина выплатило для поддержки семей с детьми по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

Конечно, многие родители ожидали, что и в этом году будет так. Однако глава государства Владимир Путин заявил, что такие выплаты должны быть не разовыми, нужно разработать систему поддержки семей с детьми. Было решено, что ежемесячно нуждающиеся родители будут получать различные пособия с рождения до совершеннолетия ребенка. Сейчас такая помощь поделена на три категории: пособия получают родители до трех лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17.

Помимо государства ощутимую помощь семьям с детьми оказывают различные благотворительные фонды, политические и общественные организации, меценаты и волонтеры.

В частности, в преддверии нового учебного года сотрудники хасавюртовского отдела МВД России совместно с администрацией города провели благотворительную акцию «Помоги пойти учиться» для детей сотрудников, погибших при несении службы, и малообеспеченных семей.

Начальник отдела ОМВД России подполковник полиции Магомед Магомедов, заместитель главы администрации Хайбулла Умаров пожелали ребятам крепкого здоровья и успехов в новом учебном году. Было отмечено, что проведение такой акции перед началом нового учебного года стало традицией.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» прошла и в Дербентском районе. В ней приняли участие замминистра труда и социального развития Дагестана Абдулкерим Абдуллаев, глава района Мавсум Рагимов, депутат Народного Собрания РД Азад Гаджиев, директор КЦСОН Дербентского района Исмаил Исмаилов, представители общественных организаций и другие.

В этот день 178 детей из малоимущих, многодетных, нуждающихся семей, проживающих в Дербентском районе, получили в подарок портфели с полным набором канцелярских принадлежностей. Ежегодно радовать первоклашек из семей, испытывающих финансовые трудности, удается благодаря активной поддержке постоянного спонсора благотворительных акций в Дербентском районе – депутата Народного Собрания, директора агрофирмы «Татляр» Азада Гаджиева. За 4 предыдущих года в рамках благотворительной акции школьными принадлежностями было обеспечено 540 детей из малоимущих семей, проживающих в Дербентском районе.

Дагестанское региональное отделение «Единой России» ежегодно принимает активное участие в акции, посвященной адресной поддержке нуждающихся семей. Недавно председатель Комитета Народного Собрания РД по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов передал 40 комплектов учебных принадлежностей для раздачи учащимся из малоимущих семей в Кайтагском районе. Депутат парламента республики от Ахтынского района Магомед Алиханов передал партию рюкзаков и канцелярских принадлежностей для учащихся района через отделение благотворительного фонда «Инсан».

В Унцукульском районе в акции «Собери ребенка в школу» активно участвовали турфирма «Аль-Джибаль» и ООО «Снабжение». Они приобрели для малообеспеченных семей портфели, заполненные канцелярскими принадлежностями.

В Махачкале к акции присоединились депутаты городского Собрания, которые посетили многодетные и подшефные семьи. «Дети – самая незащищенная категория граждан, и сегодня мы, депутаты города, очень рады возможности оказать детям, которые в этом особенно нуждаются, внимание и помощь», сказал председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов.

В Кизляре также объявили акцию, в которой могли принять участие неравнодушные жители города. Каждый желающий с 4 по 20 августа мог принести канцтовары, портфели или внести свой материальный вклад для дальнейшего приобретения необходимых принадлежностей в пункт сбора. В муниципалитете отметили, что в минувшем году таким образом было собрано около 60 полных комплектов школьных принадлежностей.

Во время телеэфира министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев заявил, что в новом учебном году бесплатным горячим питанием будет обеспечено 208 тысяч учащихся с 1 по 4-й классы, все лимиты для этого в республику доведены. Кроме того, министр сообщил, что сейчас прорабатывается законопроект, который позволит увеличить норму питания одного школьника с текущих 61 рубля до 89. Это, конечно же, позволит улучшить качество еды и разнообразить ассортимент питания.

В Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан сообщили, что за август 2022 года в полном объеме уже перечислены денежные средства на осуществление ежемесячной социальной выплаты семьям, имеющим детей.