Поддельный сертификат не спасёт ваше здоровье

На фоне осложнения эпидемиологической ситуации в разных регионах нашей страны зафиксировано и ухудшение статистических показателей касательно летальных случаев исхода от коронавирусной инфекции. По словам специалистов, абсолютное большинство граждан, которые получают осложнения от вируса, – это непривитые граждане или владельцы поддельных сертификатов о вакцинации. Не войти в эту категорию возможно при строгом исполнении санитарно-гигиенических предписаний, а также своевременного прохождения процедуры вакцинации от COVID-19.

Однако, на фоне неблагоприятной статистики, остаются граждане, пренебрегающие профилактическими мероприятиями и пытающиеся получить сертификат о вакцинации нелегально. Подобные случаи участились и на фоне введения в ряде регионов обязательного предоставления QR-кодов при посещении мест массового скопления людей.

По словам Идрисовой Эльфиры Файтуллаевны, для нее решающим фактором в прохождении процедуры вакцинации стали осложнения после коронавируса, которые появились у ее близких родственников. «Совершенно ужасным является тот факт, что вроде бы вы проходите лечение от инфекции, а обостряются на фоне вируса ваши хронические заболевания. Я решила избежать эту ситуацию и заблаговременно пройти вакцинацию. На мой взгляд, это самый эффективный путь к жизни без вируса и его последствий», — говорит Идрисова.

Берегите свое здоровье и помните, что вакцинация – это путь к жизни без коронавируса. А поддельный сертификат не защитит ваше здоровье.

Алена Магомедова