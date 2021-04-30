Экономика

Подать заявку на субсидирование по программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» можно до конца мая

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Министерство экономики и территориального развития РД приняло решение о продлении приёма заявок на участие в программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» до 31 мая. Данная программа предусматривает субсидирование предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в горных территориях, по возмещению части затрат на приобретение оборудования пищевого производства, теплиц, строительство хранилищ и другое. Заявки принимаются в Минэкономразвития Дагестана или в МФЦ.

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