«Подарок солдату»!

Ровно неделю назад под таким названием стартовала акция в Кафыр – Кумухской школе.

Педагоги школы, учащиеся и их родители активно подключились к сбору денежных средств для приобретения необходимых предметов одежды, лекарств и продуктов питания для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Ребята привлекли к благотворительной акции предпринимателей, владельцев магазинов и других неравнодушных людей из числа родителей.

В результате нашим солдатам были отправлены посылки на сумму свыше 140 тысяч рублей.

Участники акции очень надеются, что отправленные ими теплые носочки, шарфы, шапки, белье и перчатки, а также чай, печенье и лекарственные препараты пригодятся солдатам.

В этих подарках были еще и трогательные письма школьников, в которых они выражали свое восхищение и гордость за мужественных защитников с оружием в руках отстаивающих права и свободу соотечественников.