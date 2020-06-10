Под руководством Главы Дагестана состоялось заседание Оперативного штаба

9 июня прошло очередное заседание Оперштаба под руководством Владимира Васильева. Предметом обсуждения стали вопросы, связанные с COVID-19, в том числе и постепенное смягчение ограничений.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил продолжение регистрации заболеваний. По словам Николая Павлова, на 9 июня выявлено более шести тысяч новых случаев, в их числе 107 случаев за последние сутки. При этом он констатировал снижение темпов роста заболевания.

Он сообщил о наличии очагового распространения коронавируса, что требует проведения дополнительных мероприятий. Павлов заявил, что ситуация не позволяет перейти к первому этапу снятия ограничений.

Васильев поинтересовался у министра здравоохранения, перечислены ли все деньги, выделенные медицинским работникам. На что получил утвердительный ответ. Касательно отмены ограничений Джамалудин Гаджиибрагимов согласился с Николаем Павловым.

Первый вице-премьер Анатолий Карибов доложил о подготовке проекта распоряжения для дополнительного выделения стимулирующих выплат в размере свыше 263 млн руб.

Владимир Васильев заявил, что пять муниципалитетов посчитали, что снимать ограничения рано, сорок один сообщил о необходимости применения различных подходов снятия ограничений.

Руководители муниципалитетов озвучили мнение о возможности выхода из режима ограничений, начиная с 15 июня.

Глава кабмина Артём Здунов доложил, что распоряжение, касающееся дополнительного финансирования медработников, уже подписано. Глава РД одобрил такую оперативную реакцию, отметил, что текущая неделя была плодотворной, и призвал работать также и впредь.